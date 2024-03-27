Сотрудникам украинских военных комиссариатов приходится отлавливать военнообязанных мужчин прямо на улицах на фоне больших потерь личного состава ВСУ на фронте. Об этом в беседе с корреспондентом украинского издания «Западный курьер» заявил замначальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар.

«Органы местного самоуправления, которые, согласно закону, должны осуществлять оповещение военнообязанных, не выполняют эту задачу, а порой и откровенно ее саботируют», – заявил украинский военком.

По его словам, чтобы восполнить потери личного состава в подразделениях ВС Украины, принимающих участие в боевых действиях на фронте, сотрудникам военкоматов приходится искать военнообязанных мужчин прямо на улицах. При этом план по мобилизации в ряды украинской армии в Ивано-Франковской области не выполняется.

Также Боднар пожаловался, что в Сети публикуют много роликов с задержаниями мужчин сотрудниками украинских военкоматов «вырванных из контекста». Он назвал данные действия информационной кампанией по дискредитации сотрудников военкоматов.