Украинский пропагандист Юрий Бутусов признал, что под Покровском (Красноармейском) в ДНР было уничтожено 2 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также боезаряды к этим ЗРК.

По словам Бутусова, удары наносились оперативно-тактическим комплексом «Искандер», выпустившим три ракеты. Наведение осуществлялось разведывательным беспилотником SuperCam, он же зафиксировал точное поражение целей.

По словам Бутусова, погибли только девять боевиков ВСУ, однако это серьезная потеря. Все военнослужащие проходили обучение управлению «Пэтриотами» за рубежом, они были специалистами, которых в рядах ВСУ крайне мало.

Пропагандист также напомнил, что пусковые установки располагались слишком близко, что позволило уничтожить их одним ударом. Кроме того, их даже не маскировали, хотя расстояние до линии соприкосновения составляло всего 40 километров.

Бутусов отметил, что стоимость одной из уничтоженных ракеты составляет 4 миллиона долларов. Цена пусковой установки – 10 млн.