Украинский политолог Вадим Карасев в эфире YouТube-канала «Вышка» заявил, что Киеву не удастся победить в противостоянии с Россией. Поэтому Украине придется пойти на компромисс. Причем условия теперь будут менее выгодными, чем предлагались в Стамбуле весной 2022 года.

Карасев подчеркнул, что у Киева два пути: первый – идти до конца путем ведения боевых действий с российской армией и проиграть, второй – «идти на соглашения, которые будут хуже, чем минские и стамбульские».

По словам политического эксперта, заявления Зеленского об отказе от переговоров по достижению мира означает продолжение боевых действий. Эксперт попросил политическое руководство страны объяснить своим гражданам, что тогда означает «борьба до победного конца».

Вадим Карасев пояснил, что все заявления украинского президента о «победе» являются эфемерными, ведь военным путем Украина не в состоянии победить Россию.