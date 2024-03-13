Уничтожение реактивной системы залпового огня HIMARS стало следствием провала в работе украинской радиоэлектронной разведки. Она на сумела обнаружить беспилотник, атаковавший РСЗО, заявил на YouTube-канале «Прямой» киевский политик Игорь Лапин.

Он добавил, что подобные провалы в работе средств радиоэлектронной борьбы являются недопустимыми, они представляют серьезную проблему, которую Украине нужно как можно скорее решать.

Лапин также разъяренно заявил, что РСЗО HIMARS «какого-то черта» держали на позиции целый 30 минут, хотя нужно было оперативно уехать оттуда. В этот момент и прилетел беспилотник, который так и не был обнаружен.

Напомним, ранее ВС РФ также уничтожили два ЗРК Patriot американского производства, которые также долго находились на позициях всего в 40 км от линии фронта. Удар по ним нанес ОТРК «Искандер».