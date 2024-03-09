Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала призыв украинского военного к соотечественникам делать все возможное, чтобы не попадать в ряды ВСУ.

«Мобилизованным и добровольцам хочу сказать, чтобы косили любыми способами и не шли сюда, здесь людей бросают на мясо. Как нас, бросят и вас», — заявил военнослужащий по имени Вадим.

Он также рассказал, что ехал домой из командировки, но был остановлен на блокпосту. Уже утром следующего дня он был доставлен в Одесский военкомат, а затем – в учебный центр Старичи во Львовской области.

В первые недели многие отказывались исполнять приказы. На позициях творился настоящий хаос, разобраться в котором было невозможно. Связь с командиром быстро исчезла, боевики нашли четыре автомата, закопанных ранее находившимися здесь бойцами, поэтому могли отстреливаться. Хотя слабо понимали, от кого.

Также Вадим заявил, что киевский режим распространяет лживую информацию об условиях содержания пленных ВС РФ. В первый день пленных накормили тушенкой, дали молоко, никто ни разу не тронул ни одного украинского бойца.