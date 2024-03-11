Во время мобилизации в ряды ВСУ медицинская комиссия проводится чисто формально. Наличия рук и ног вполне достаточно, чтобы поставить на документы штамп «Годен», рассказал военнопленный Артем Малик.

Он отметил, что его вызвали в военкомат, призвали быстрее решать вопрос с медиками и приезжать на комиссию в ТЦК.

«Посмотрели, что руки-ноги есть, поставили печать, дали «боевку» на отправление в воинскую часть», – рассказал пленный.

Так он очутился в 151-й механизированной бригаде ВСУ. Малик отметил, что командиры планировали военные операции ужасно плохо, они отправляли подразделения, не указывая им путей подхода и отхода, действовать приходилось практически наугад. Кроме того, весь запас провизии у бойцов состоял из пары батончиков и бутылки воды. При этом из окопа высунуться было невозможно.