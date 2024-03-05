Российский снайпер «Лис» ликвидировал украинского офицера хитрым приемом. Таким образом, он оправдал свой позывной. По словам снайпера, он уничтожил высокопоставленного полковника Вооруженных сил Украины, командира разведывательного батальона в ночное время.

Боец ВС РФ рассказал, что в здании, где пребывал украинский командир, обнаружил оконную щель. Именно через это отверстие снайпер и нанес смертельное пулевое ранение офицеру ВСУ.

Российский снайпер признался журналистам, что пока в зоне спецоперации ему еще не пришлось столкнуться в дуэли со снайперами противника. Однако он отработал по боевикам элитного подразделения Сил специальных операций Украины.

В свою очередь, стрелок с позывным «Шика» за ночь смог уничтожить целое отделение украинских боевиков. Он ликвидировал 7 человек, а 8-го – ранил. Он выполнял боевое задание под жестким минометным обстрелом противника. Несмотря на это, выполнил работу на отлично.