«Харьков и область: идем в укрытие!», – написал генерал ВСУ Сергей Мельник в своем Telegram-канале 17 февраля и с тех пор не проявлял никакой активности в Сети. Подписчики уже возмущаются, что о дальнейшей судьбе генерала никто ничего не сообщает, передает РИА Новости.

Мельник командовал гарнизоном ВСУ в Харькове. На 17 февраля пришелся пик ударов по промышленным объектам, которые работали на украинский ВПК. Во время одного из ударов генерал призвал харьковчан срочно идти в укрытие и после этого бесследно исчез.

Средства массовой информации регионального и всеукраинского уровней пока молчат. Говорить о том, что генерал Мельник ликвидирован, пока рано. Все мы хорошо помним истории с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и главой ГУР Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Рсфинмониторинга), которые после ударов и длительного исчезновения все же появились в информационном пространстве. Будет ли так и с Мельником, покажет время.