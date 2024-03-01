В населенном пункте Коробки Каховского района Херсонской области ранения получили мирные граждане в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает военное следствие СК России.

«ВФУ с применением БПЛА-камикадзе нанесли удар по селу Коробки Каховского района, где ранения различной степени тяжести получили два человека 1979 и 1971 годов рождения», – заявили следователи.

Ранее сообщалось, что на Левобережье Днепра ранение получил мирный житель населенного пункта Дачи. Ранения были получены в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины осуществили попытку атаки завода в Дзержинске Нижегородской области. Все три беспилотных летательных аппарата были подавлены российскими системами РЭБ. Также украинскими боевиками был обстрелян таможенный пункт в Брянской области из танка. Официальной информации по поводу возможных пострадавших на данный момент нет.