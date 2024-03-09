ВСУ пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат беспилотником самолетного типа. Об этом они сами написали на дроне, однако российская ПВО перехватила аппарат, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он опубликовал фотографию уничтоженного дрона, который рухнул на заснеженное поле, так и не добравшись до цели.

«Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату», – гласит надпись на крыле дрона.

По словам эксперта, это беспилотный аппарат «Лють», который собирается на территории Украины.

Напомним, в ночь на 9 марта целый рой БПЛА ВС Украины атаковал Таганрог. Местные жители сообщают о 15-20 взрывах над городом. По предварительным данным, все дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны.