Украинские СМИ опубликовали информацию, что среди украинских военных началась «эпидемия» игр в онлайн-казино. Бойцы активно делают ставки в интернет-казино. Также пользуются популярностью и ставки на спорт.

О проблеме игромании среди бойцов ВСУ открыто рассказал украинский солдат-аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко. По словам бойца ВСУ, данная проблема возникла после легализации в стране онлайн-казино.

«Если вы взялись легализовать *****, то хотя бы контролируйте», – обратился украинский боец к депутатам Верховной Рады.

В своем посте Петриченко не постеснялся использовать нецензурную лексику в отношении украинских парламентариев, отметив, что игра в казино и ставки морально уничтожают боевой дух украинской армии. Боец предложил решить постоянно возрастающую проблему путем введения реестра и верификации игроков на время военного положения в стране и ограничить доступ тем, кому приходит заработная плата из воинских частей.