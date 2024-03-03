Днем 2 марта ВСУ атаковали левый берег Днепра из артиллерийских установок. 14 снарядов прилетели в Голую Пристань, Алешки, Новую Каховку, Старую Збурьевку и Подстепное, сообщили оперативные службы Херсонской области.

Также они рассказали, что ночью противник тоже наносил удары из ствольной артиллерии. 19 снарядов было выпущено по Голой Пристани, Казачьим Лагерям и населенному пункту Саги.

В настоящий момент специалисты экстренных служб изучают ситуацию на местах, они подсчитывают ущерб от ударов ВСУ.

Напомним, украинские военные регулярно наносят удары по своим бывшим соотечественникам в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донбассе и Крыму. Это своеобразная месть за то, что жители регионов не захотели больше оставаться под властью Киева, а выступили за воссоединение с Россией.