Военнослужащие ВСУ могут взять под контроль Верховную раду и принудительно сменить власть в Киеве. Такую информацию опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на тайную переписку.

В одном из постов говорится, что имеющихся на данный момент сил недостаточно для государственного переворота. Но если привлечь на свою сторону больше военнослужащих, если они из окопов заявят, что поддерживают организаторов, то все получится.

Захват здания Верховной рады готовит группа военных, которые устали от некомпетентности действующих властей, а также от их отношения к гражданам Украины, которых киевский режим готов полностью утилизировать в угоду западным хозяевам.

Партию радикального толка, имеющую собственное боевое крыло для того, чтобы сломить сопротивление властей и сменить их, намереваются создать не только представители ВСУ, но и других силовых структур. В секретных переписках, перехваченных российскими специалистами, обнаружены сообщения от представителей СБУ и прочих спецслужб.