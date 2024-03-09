В Днепропетровской области начался сильный пожар на одном из предприятий. На данный момент неизвестно, о каком именно объекте идет речь, но глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отмечает, что находится он именно в этом городе, передает РИА Новости.

Предприятие загорелось в результате взрыва, вызванного скорее всего атакой дронов-камикадзе «Герань». По этому поводу официальной информации пока нет. Известно лишь, что оперативные службы быстро выехали на место и ликвидировали возгорание.

Украинские ВС ночью пытались нанести удар по Новолипецкому металлургическому комбинату, однако беспилотник «Лють» сбила российская ПВО. Он рухнул в поле, разрушений и пострадавших нет.

Взрыв и пожар на одном из предприятий Днепропетровской области ранее подтвердил и руководитель областного совета Николай Лукашук.