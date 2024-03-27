После теракта в «Крокусе» и задержания террористов в западных и прозападных Telegram-каналах фото якобы «сотрудника ФСБ», который находился в зале во время нападения боевиков. Однако мужчина на снимках и видео оказался строителем из Москвы.

Он рассказал РИА Новости, что и сам видел все сделанные иноагентами коллажи и фотографии.

«Ни к ФСБ, ни к силовым структурам отношения никакого не имею, я сотрудник строительной компании — это (на фото задержания террористов. — Прим. ред.) был не я. Меня Алексей зовут, работаю в строительной компании, занимаюсь материально-техническим обеспечением», – сообщил мужчина.

Он вместе с дочерью пришел на концерт «Пикника». Когда террористы ворвались в зал, он вел себя спокойно, стремясь не впадать в панику. Затем их вывели в обход холла через запасной выход.