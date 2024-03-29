ВС РФ вновь осуществили массированный удар с воздуха по критической инфраструктуре Украины. Как отмечает издание «МК», в такой способ российский Генштаб поставил задачу полного обесточивания украинской военной промышленности.

Для осуществления ударов по украинским объектам российские силы использовали большие группы беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». В одном рое могло быть до 40-50 единиц дронов, говорится в материале. Вслед за беспилотниками к боевой работе подключились Ту-95МС, выпустившие авиационные ракеты.

Ночью 28 марта в Телеграм-каналах активно начали публиковать посты о взрывах на территории Украины. Очевидцы сообщили о взрывах в Днепродзержинске (ныне Каменское) и Кривом Роге. Также удары пришлись и на Криворожскую тепловую электростанцию и Среднеднепровскую гидроэлектростанцию Днепровского каскада ГЭС.

Согласно заключениям военного блогера Юрия Подоляки, это была «кошмарная ночь для украинской энергетики».