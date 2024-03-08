Пакистан намеревался выпускать собственные танки Al-Khalid, но был вынужден отказаться от этой идеи. Он столкнулся с проблемой поставок двигателей с Украины, рассказал Telegram-канал «Танкодром».

Ранее Пакистан заключил договор с Украиной на поставку силовых агрегатов. Он надеялся получать комплектующие для двигателей 6ТД-2 и осуществлять их производство на своей территории. Но Киев отказался от такого подхода и заявил, что моторы будут изготавливаться в Харькове.

Однако в данный момент производство двигателей по вполне понятным причинам прекращено. Возобновить его нет никакой возможности, поэтому Пакистан был вынужден остановить разработку боевых машин и начать закупки у Китая танков VT-4. Сейчас они производятся на пакистанской территории, модернизируются и выпускаются под названием Haider.

Танки Al-Khalid выполнялись на основе Т-72, в их конструкции было множество конструкционных элементов советских времен. В качестве вооружения использовалась 125-мм пушка. Мощность украинских двигателей должна была составлять 1200 л.с.