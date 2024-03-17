В субботу, 16 марта диверсионно-разведывательные группы ВСУ вновь предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Но и она оказалась неудачной, ВС РФ отразили атаку.

Боевики выбрали для прорыва населенные пункты Сподарюшино и Козинка. Российские военные ожидали чего-то подобного и встретили противника плотным огнем. В результате ВСУ потерпели огневое поражение и были вынуждены отступить на исходные позиции.

В результате ликвидировано около 30 боевиков ВСУ, чешская РСЗО Vampire, две реактивные системы залпового огня «Град», а также три танка.

Напомним, в четверг боевикам ВСУ удалось высадить в Козинке вертолетный десант, однако пограничники ФСБ и военные подразделения ВС РФ своевременно обнаружили и уничтожили противника.