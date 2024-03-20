Депутаты Верховной рады Украины предложили сделать возможным объявление в розыск гражданина, в случае его трехкратной неявки в ТЦК (территориальный центр комплектации – ред.) в случае получения повестки. Такое заявление сделал депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко.

Кроме того, планируется введение увеличения штрафа за уклонение от мобилизации и привлечение к административной ответственности. По словам Ивченко, если гражданин не явится в военкомат первый раз, то ему будет выписан штраф. Если он не явится во второй раз, то сумма штрафа будет увеличена. А за уклонения в третий раз – человека могут объявить в розыск.

Однако Ивченко подчеркнул, что вышеуказанные изменения произойдут лишь после того, как будет сначала одобрен комитетом национальной безопасности, а затем уже будет передан на голосование в сессионный зал Рады.

За 2023 год на Украине по решению суда было вынесено 1274 приговора в отношении уклонистов от воинской службы.