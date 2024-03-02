Стало известно о вопиющем случае, произошедшем в одном из украинских подразделений. Во время артобстрела командир одного из подразделений ВСУ получил ранение. Бойцы решили не рисковать своими жизнями, чтобы эвакуировать командира из зоны обстрела, оставив его на верную смерть. Такую информацию сообщил украинский военнослужащий Алексей Герман в известной социальной сети.

По словам украинского военнослужащего, командир взвода пострадал в результате взрыва – ему оторвало ноги. Нужно было экстренно произвести эвакуацию, но бойцы даже не стали выходить из блиндажа.

«Его нужно было экстренно дотащить метров 500 до пункта эвакуации. В этот момент его бойцы даже из блиндажа (испугались) выйти», – написал Герман.

По итогу, раненного офицера эвакуировали бойцы соседнего подразделения. Они доставили его в стабилизационный пункт.

Украинский военнослужащий отметил, что данный случай является свидетельством проблем с мобилизованными в ВСУ. По его мнению, даже новый закон о мобилизации не сможет повлиять на ход боевых действий, ведь на подготовку полноценных бойцов необходимо не менее четырех месяцев. Герман предположил, что в итоге Украина потеряет еще часть своих территорий.