Киевлянин попытался сбежать от мобилизации, используя паспорт гражданина Нигерии. Однако его маскарад не впечатлил пограничников и мужчине теперь придется предстать перед судом.

Пресс-служба Госпогранслужбы Украины рассказала, что житель столицы использовал информационную копию паспорта нигерийца. Он решил, что очень похож на человека на фото и попытался «проскочить» в Словакию. Однако попытка не удалась.

Пограничники выяснили, что реальный владелец паспорта уехал с Украины еще до начала специальной военной операции. Поэтому «двойника» задержали и отправили в полицию.

Киевлянин после неудачной попытки побега может заплатить крупный штраф. Кроме того, нельзя исключать скорого вручения ему повестки в военкомат.