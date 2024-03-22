Подразделения ВС Украины вынуждены готовить отступление за Днепр. Также они могут покинуть Харьковскую область, чтобы уменьшить линию фронта и тем самым повысить эффективность обороны, передает “Военное обозрение”.

В противном случае ВСУ ожидает катастрофа, о которой ранее уже заявляли военнослужащие элитного спецназа. Понимают это и на Западе – ранее представители Пентагона сообщили, что помощь Киеву запаздывает и поэтому ему потребуется принимать «сложные решения» – оставлять территории, чтобы сократить фронт и усилить линию обороны.

Напомним, 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар по тыловым регионам Украины. Также осуществлялась атака на Харьков, в результате которой серьезные повреждения получили две ТЭЦ. Несколько ударов пришлись по стратегическому предприятию «Электротяжмаш», используемому для нужд ВСУ.