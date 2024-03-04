Задержанный украинский агент рассказал о подготовке Киевом теракта с применением химического оружия, передает издание «Известия».

Куршутов (фамилия агента) рассказал, что перед ним стояла задача отравить химикатами губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, а также военнослужащих российских войск.

«Химикаты нужно было подсыпать в столовую — в суп или сок», — сообщил задержанный на допросе.

Из его показаний и изъятой переписки с кураторами также стало известно, что за успешное покушение на губернатора Куршутову пообещали 10 тысяч долларов. Еще две он получил бы за отравление солдат ВС РФ.

ФСБ задержала троих граждан Украины 27 февраля. Выяснилось, что в их распоряжении был аналог отравляющего вещества BZ, который должен был использоваться для покушения.