Президент Украины Владимир Зеленский разместил пост на своей страничке в социальной сети с призывом к США и ЕС продемонстрировать «силу, способную уничтожить Российскую Федерацию». Слова украинского президента вызвали шквал критики среди западной аудитории.

Украинский президент отметил, что западные страны располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны, однако внутренние разногласия и противоречия препятствуют передачи их Вооруженным силам Украины. При этом Зеленский подчеркнул, что внутриполитические разногласия между западными партнерами Украины не будут забыты.

Резкие слова украинского президента вызвали негативную реакцию западной аудитории. Многие пользователи соцсети прокомментировали заявление Зеленского, выразив ему свое удивление и возмущение. Некоторые комментаторы отметили, что подобные слова украинского лидера могут привести к ухудшению дипломатических отношений Киева со сторанами Запада.