Певец Валерий Леонтьев, который давно живет в Майями, прокомментировал слухи о нежелании выступать на большой сцене в России до окончания специальной военной операции.

Он рассказал, что ничего подобного он не говорил. Певец давно живет чуть ли не отшельником и крайне редко выступает и вообще показывается на широкой публике. Все дело в болезни, а не в каких-то политических взглядах.

Также Леонтьев назвал странным появление анонсов об его выступления то в Дубае, то еще где-то. После них выходят новости, что концерты якобы отменены, но нельзя отменить то, что даже не планировалось.

«Для чего неизвестные мне мои же концерты вдруг анонсируются, а потом отменяются, я не имею понятия. Кто это делает, я не в курсе. Но мне это не нравится, как не нравится вообще никакой обман», – заявил исполнитель.

Также он отметил, что от такой дезинформации страдают только поклонники. Сплетники же пользуются тем, что наказывать их никто не будет.