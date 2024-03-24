ВКС РФ нанесли новые удары по Западной Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Сообщается о прилетах во Львовской области и Ужгороде.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что четыре истребителя МиГ-31 возвращались на аэродром Саваслейка. Попутно они выпустили ракеты «Кинжал», которые через Житомирскую область отправились на запад Украины.

Какие именно объекты поражены «Кинжалами», пока неизвестно. Сообщается о взрывах в Стрые, где находится военный аэродром, а также в Ужгороде.

Напомним, рано утром по Стрыю уже прилетело около 20 ракет Х-101. Помимо уже упомянутого аэродрома, там повреждены объекты энергетической инфраструктуры, на одном из них начался сильный пожар, который тушат до сих пор.