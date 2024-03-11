На правом берегу Днепра ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» нанес удар по дому в Приднепровском на правобережье Херсонской области, в котором засели украинские боевики. Видео этой атаки показал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видно, как украинские военные, заметившие вертолет, быстро выскакивают из автомобиля и мчатся к ближайшему двухэтажному дому, чтобы спрятаться от удара. Они успевают войти в здание, но вот выйти оттуда у них уже не получится.

Экипаж Ка-52 использовал легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) «Изделие-305» для удара по дому.

На кадрах, сделанных самой ЛМУР, видно, как она приближается к дому. Затем показывается съемка с беспилотника, на которой здание разносит на атомы вместе с находящимися там боевиками.