Ракетный удар Воздушно-космических сил Российской Федерации по Днепровской гидроэлектростанции транслировался в режиме онлайн через камеры видеонаблюдения на сервисе YouTube. Кадры трансляции опубликовали в украинском Телеграм-канале «Страна.ua».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько крылатых ракет прилетают по территории ДнепроГЭС в Запорожье. Название YouTube-канала, осуществлявшего прямую трансляцию момента ракетного удара украинские журналисты не приводят. Однако на опубликованной записи можно увидеть, что в прямом эфире трансляцию смотрело до 200 пользователей.

По словам директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, ДнепроГЭС-2 получила серьезные повреждения в результате ракетной атаки. Пожаром, возникшим после взрывом, практически полностью уничтожен машинный зал станции и электрооборудование. При этом угрозы прорыва плотины на станции в настоящий момент нет.