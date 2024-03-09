Жизнь современного человека невозможно представить без уже ставших привычными электрических бытовых приборов. Однако некоторые современные гаджеты могут навредить здоровью человека опасным электромагнитным излечением. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики пермского политеха Эргаш Нуруллаев рассказал о самых опасных бытовых приборах.

По его словам, большинство современных бытовых приборов, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны, беспроводные наушники, Wi-Fi-роутеры, микроволновые печи, холодильники и даже электрические зубные щетки, излучают неионизирующие электромагнитные волны.

Например, опасность бытовой микроволновки заключается в СВЧ-излучении, способное передавать тепловую энергию на расстоянии. Однако современные приборы обычно со всех сторон обшиты специальным материалом, защищающим от вредного излучения. Тем не менее, ученые рекомендует находится на расстоянии в 1 метр от работающей микроволновки, поскольку стеклянные двери не полностью блокируют излучение.

Также ученый-физик рекомендует установить Wi-Fi-роутер в нежилом помещении, например в коридоре, а также класть смартфоны, планшеты и ноутбуки подальше от спальных мест.