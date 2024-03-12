Команда ученых из Бристольского и Йельского университетов разработала курс, который способен «научить» человека быть счастливым. В ходе проведения исследования специалисты предложили 905 студентам-добровольцам пройти модуль, называющийся «Наука о счастье». По итогу этот курс, рассчитанный на целый год, был полностью пройден 638 студентами.

Данный курс включал в себя лекции по психологии, занятия с преподавателями, встречи со студентами старших курсов, групповой проект и ведение дневника.

После окончания данного курса участникам следовало оценить свое ментальное состояние. Выяснилось, что оно улучшилось на 10-15% , чем было до начала обучения. Но достигнутый эффект через два года сохранился лишь у тех, кто продолжил выполнять техники, предложенные в рамке данного курса.

В рамках данного исследования специалисты пришли к выводу, что почувствовать себя более счастливыми студентам помогло общение с незнакомыми людьми, общий проект, траты средств на подарки другим людям, а не для себя.