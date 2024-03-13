Специалисты из Национального технологического университета «Сириус», используя биометрическую нейростимуляцию, разработали реалистическую биологическую систему передачи нервных импульсов в человеческом теле, получившую название FootSim. Данная система способна имитировать ощущения, которые человек чувствует во время ходьбы.

На основе данной модели специалисты создали нейропротез, включающий в себя специальную сенсорную стельку, оснащенную специальными датчиками, протез коленного сустава на базе микропроцессора, портативный микроконтроллер, работающий на основе биометрических алгоритмов сенсорного кодирования. Данный протез способен моделировать механический входной сигнал, получаемый из внешней среды, а на выходе выдающий соответствующую нервную активность.

Эта технология открывает новые перспективы для нейропротезов, так как способна более эффективно передавать данные в нервную систему человека. Таким образом, люди с отсутствием нижних конечностей, быстрее и легче смогут освоить передвижения на протезах.

По словам специалистов, данная модель уже в недалеком будущем позволит имитировать естественные функции нейронов организма, которые человек утратил в результате полученной травмы или заболевания.