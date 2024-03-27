Среди цветов, мягких игрушек и поминальных свечей 27 марта участники спецоперации оставили белый лист бумаги, на котором от руки написали слова скорби и обещание отомстить за всех погибших и пострадавших в теракте.

По данным репортеров РИАН, записка от бойцов с фронта появилась на стихийном мемориале 27 марта. Ее оставила группа мужчин в составе не более десяти бойцов. Вероятно, участники спецоперации находились в отпуске. Они обещали после возвращения на фронт отомстить за каждого погибшего в ужасной трагедии.

По официальным данным на 27 марта, в кровавом теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло 143 человек. В том числе пятеро детей возрастом 6-16 лет. Стихийные мемориалы в память жертв теракт в «Крокусе» появились не только по всей России, но и за ее пределами.