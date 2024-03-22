Анастасия Петрова, задушившая троих своих детей поясом от платья в ночь на 26 декабря 2022 года, была признана невменяемой и отправится на принудительное лечение в психиатрическую клинику в Казани. Соответствующее решение принял Свердловский областной суд. Подробности громкого дела в своем материале рассказывает издание «Комсомольская правда».

Проблемы в семье Петровых начались после рожденье третьего ребенка в июне 2022 года, когда они уже жили в Екатеринбурге. По словам Анастасии, она заметила странности в поведении своего супруга за 10 дней до убийства собственных детей. Вячеслав, ранее занимавший должность заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД, стал видеть «бесов». Мужчина просил супругу бить его, чтобы «изгнать нечистую силу».

Анастасия испугалась и решила сбежать вместе с детьми к своей матери. Чтобы реализовать свой план она попросила мужа проведать его родителей, проживающих в Челябинской области. Однако, когда муж уехал, женщина решила «спасти детей от бесов», задушив их поясом от платья. Сначала женщина задушила маленькую дочку, затем 10-летнего сына и последним она убила 15-летнего сына.