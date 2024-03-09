На Запорожском направлении боевые действия развиваются не менее динамично, чем под приковавшей к себе все внимание Авдеевкой, пишет Telegram-канал «Военное дело».

Авторы публикации отмечают нарастающую интенсивность боев, но при этом поясняют, что идут они по одной и той же схеме.

ВСУ регулярно перебрасывают из Орехова дополнительные силы на участок у Работино и Вербового. Боевики бросаются в атаку, но их тут же останавливает ураганный огонь российской артиллерии.

Следом за ней в дело включаются беспилотные аппараты и довершает все пехота, которая врывается на позиции ВСУ. Спустя некоторое время все начинается сначала.

На первый взгляд, позиционные бои в этом районе протекают довольно вяло, однако их интенсивность постоянно нарастает. Впрочем, с контрнаступлением ВСУ в июне прошлого года боевые действия все равно не сравнятся.