В подразделении Белгород-Днестровского погранотряда «Удобное» на границе Молдавии и Украины обнаружен пограничник с огнестрельным ранением и без сознания. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что обстоятельства инцидента еще предстоит выяснить.

ГПСУ начали собственное расследование, а также передали информацию о подстреленном бойце в правоохранительные органы. Они также будут выяснять, что именно произошло, а также искать, кто мог совершить преступление.

Напомним, ранее военнообязанный украинец в маске из латекса попытался переплыть Турунчук и Днестр, чтобы пересечь границу и сбежать от мобилизации в Молдавию. Однако он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы, которые передали нарушителя правоохранительным органам.