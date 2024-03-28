В зоне специальной военной операции ликвидирован россиянин с сирийскими корнями Дани Акель, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Он входил в так называемый легион «Свобода России» (ЛСР, террористическая организация, запрещенная в РФ), созданный Главным управлением разведки Украины.

Акель родился в РФ в 1998 году, но затем переехал в Сирию с отцом. После возвращения в 2010-м он поступил в РГГУ в Москве и получил высшее образование на философском факультете.

До СВО Акель часто оказывался в руках правоохранительных органов за участие в несанкционированных митингах. Когда началась спецоперация, он сразу перешел на сторону Украины и вступил в ЛСР.

В организации сообщили о его гибели, однако не уточнили, когда и где перебежчик был ликвидирован российскими военными.