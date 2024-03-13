Шоумен Евгений Петросян в 78 лет стал отцом в третий раз. Об этом сообщила жена юмориста Татьяна Брухунова.

В социальных сетях она разместила фото с девочкой на руках. Имя ребенка супруга Петросяна не стала пока раскрывать.

«Мои счастливые 35. И 4 года Вагана», — подписала она фотографию.

Слухи о беременности Брухуновой появились в Сети еще в прошлом году. Но она гневно их опровергла, заявив, что СМИ распространяют недостоверную информацию

Это уже второй ребенок Петросяна в браке с Татьяной Брухуновой. Первый – сын по имени Ваган, родился в 2020 году. Также у шоумена есть дочь Викторина, которой 55 лет. Бизнесвумент Брухунова – это пятая супруга Евгения Вагановича.