Народный артист России Сергей Маковецкий стал жертвой преступников. В петербургском отеле «Dom Бутик Отель» у него украли почти 200 тысяч рублей, сообщил телеканал НТВ.

Маковецкий занят в спектакле «Неслучайная встреча». За день до ограбления он выступил в ДК «Выборгский» и отправился на прогулку по городу с крестником, оставив в машине портфель, в котором находились деньги, и другие вещи в машине.

Водитель передал все это охраннику отеля, который поместил деньги в сейф. Однако артист, вернувшись с прогулки, обнаружил, что денег нет. Сам он сообщает, что видел средства, когда находился в гримерке ДК.

Подробные обстоятельства ограбления на данный момент неизвестны.

Сергей Маковецкий – известный актер театра и кино, хороши известный по сериалам “Ликвидация”, “На Солнечной стороне улицы”, “Тихий Дон” и множеству других.