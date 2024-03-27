Новейший российский беспилотник «Пчелка», который фактически будет исполнять роль «материнского корабля» для FPV-дронов, поможет ВС РФ обойти ограничения, связанные с особенностями компактных БПЛА.

Издание The War Zone напоминает, что «Пчелка» сможет не только доставлять FPV-дроны достаточно далеко за пределы радиуса их действия, но еще и выступать в качестве ретранслятора. То есть, беспилотники получат возможность атаковать объекты даже в глубоком тылу противника.

«Пчелка» оснащена функцией вертикального взлета и посадки. Это дает ей возможность приземляться где угодно в ходе выполнения боевой задачи.

Эксперты отметили, что воздушные ретрансляторы давно используются на Украине, но далеко не всегда они себя оправдывают. Однако Россия сделала большой шаг вперед, так как объединила систему доставки дронов с ретрансляционными возможностями, что позволит проводить атаки там, где противник их не ждет.