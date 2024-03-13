Специалисты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых популярных российских городов, которые можно посетить весной. Был проведен опрос среди 1380 пользователей, в ходе которого выяснилось, что у 54% респондентов с наступлением весны возникает желание путешествовать. 41% опрошенных отметил, что их привлекают гастрономические виды путешествий, а 39% заявили, что им неважно, куда ехать весной, лишь бы удалось насладиться отдыхом.

29% опрошенных отметили, что им по душе более активный отдых, а вот 23% респондента выбрали отдых в стиле «релакс». Необходимость в пляжном отдыхе выразило 12%, а каждый пятый опрошенный позитивно ответил, на возможность заняться шопингом во время путешествия.

Самым популярным городом России для весеннего путешествия оказался Сочи. Его выбрало 28% опрошенных туристов. Основным аргументом оказался теплый климат и возможность прогулок на морском побережье. 14% опрошенных заявили, что весной хотят отправиться в Санкт-Петербург. Тройку лидеров замыкает Калининград, набравший 11% голосов.