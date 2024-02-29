В Сети с каждым днем появляется всё больше рассказов россиян, которые были разочарованы путешествием в Европу.

В беседе с Лентой тревел-блогер С. Анашкевич сравнил один из брюссельских отелей с ночлежкой для бездомных. За сутки ему пришлось отдать в пересчете на рубли 4,5 тысячи. При бронировании он видел одни снимки. При заселении картина оказалась удручающей.

В крошечной «конуре» он нашел короткую кровать, на которой едва мог поместиться подросток, стул с крошечным столиком, шкаф и телевизор. В ванной обнаружил лейку, которую заботливо примотали скотчем к держателю, а пол был настолько грязным, что прилипала обувь.

Москвичка Марина рассказала о путешествии в Португалию. Ее заселили в гостиницу рядом с приютом для бездомных, поэтому о вечерних прогулках пришлось забыть. Номер был пропитан удушающей вонью средства от тараканов. Головная боль была обеспечена. На просьбы переселить в другой номер сотрудники не реагировали. После долгих просьб один из сердобольных работников обещал найти номер, но за доплату.