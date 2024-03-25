Армия России нанесла ракетный удар по центрам принятия решений военным командованием Украины и месту расположения ЗРК Patriot в Киеве. Кадры с последствиями ударов были опубликованы авторами Телеграм-канала «Военный обозреватель».

Внезапный ракетный удар ВС РФ застал украинскую столицу врасплох. В окрестностях столичного аэропорта Жуляны был поражен зенитно-ракетный комплекс Patriot. В Голосеевском районе Киева удар был нанесен по зданию, в котором находились офицеры Главного управления разведки МО Украины. Также был поражен центр принятия решений – здание Службы безопасности Украины.

По предварительным данным, удар был нанесен гиперзвуковыми ракетами, поскольку для поражения целей российской армии понадобилось всего 3 минуты. Ряд экспертов утверждает, что цели были уничтожены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Ряд источников указывает, что цели были поражены модернизированными противокорабельными гиперзвуковыми ракетами «Оникс».