Ударами по Одесской области уничтожен засекреченный Центр космической и радиотехнической разведки «Овидиополь-2». Судя по всему, это и есть тот самый «объект инфраструктуры», о повреждении которого заявляли представители ВСУ.

Центр работает еще со времен Советского Союза. Тогда в его задачи входил перехват спутниковых сигналов, а также ведение радиотехнической разведки. После развала СССР его начали использовать украинские военные.

При этом комплекс продолжал функционировать даже в мрачные для украинской армии времена, когда войсковые части расформировывались, а инфраструктура постепенно разваливалась. Центр космической разведки получал финансирование от западных государств, которые также предпринимали все возможные меры, чтобы продлить его функционирование. В 2020 году было выделено почти 5 миллионов на капитальный ремонт комплекса. В ночь на 8 марта он перестал существовать.