Линии по производству надводных беспилотников Magura-V5 и Sea Baby уничтожены в одесском порту. Для этой цели использовались ракеты Х-59МК2 с квадратным сечением, которые считаются самыми малозаметными в российском арсенале.

Ракетам удалось обмануть западные комплексы ПВО IRIS-T и NASAMS. Они летели к цели на высоте около 10 метров над волнами Черного моря и показались на радарах TRML-4D и AN/MPQ-64F1 только в тот момент, когда делали «горку» для удара по объектам. Перехватить ракеты в этот момент было уже невозможно. Только после двух взрывов в Одессе сработала сирена воздушной тревоги.

Ракеты Х-59МК, благодаря квадратному сечению, могут размещаться во внутренних отсеках практически любых боевых самолетов ВКС. Но в основном их используют истребители-бомбардировщики Су-34НВО, Су-35С и Су-57.