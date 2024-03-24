Глава отдела стратегический направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви усмотрел признаки фейка на фотографиях напавших на «Крокус» террористов. На снимках с флагом ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная в России) эксперту обратил внимание на положение рук боевиков.

Он пояснил, что на фото боевики поднимают вверх левую руку. Однако это запрещено исламскими законами. Они называют эту руку «грязной».

Предвидя комментарии о том, что фото могло быть сделано зеркально, Ви сразу отметил, что на кадрах присутствует еще и флаг. Он расположен верно, что несложно определить по нанесенной на него печати пророка.

Напомним, ранее главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления о «поясах шахида» на террористах в «Крокусе». Она отметила, что не было на них ничего подобного, так как боевики не собирались умирать. И никакого отношения ни к ИГ, ни к другим террористическим организациям они не относятся.