Британское издание The Times прогнозирует, что в скором времени российские силы смогут взять Киев, и тогда Украина станет «обрубком». Свои опасения британцы связывают с тем, что ВС России активно наступают по всей линии фронта. Такой исход страшит Североатлантический альянс больше всего.

Американский политолог, профессор Джон Миршаймер считает, что с большой вероятностью украинский конфликт не будет заморожен, а российская армия сможет одержать победу военным путем. Как отмечают западные эксперты, под контролем России уже находится 20% территории Украины. Они предполагают, что в планах российского руководства взятие под свой контроль до 40 % украинских земель, среди которых Харьков, Николаев, Одесса и весь выход к Черному морю.

У России есть большое преимущество в вооружении и численности армии. Аналитики уверены, что боевые действия на истощение не помогут киевскому режиму не только вернуть Крым и Донбасс, но и удержать другие свои территории.

Ряд западных экспертов в один голос заявляют, что Украина не сможет стать членом НАТО и уже обречена на роль недееспособного государства.