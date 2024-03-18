Военнослужащие украинской армии из последних сил пытаются сдержать продвижение Вооруженных сил Российской Федерации на Купянском направлении. Об этом в своем материале сообщает газета The Times со ссылкой на слова бойца ВСУ с позывным «Лемур».

По словам военнослужащего, ситуация под Купянском просто критическая, украинская армия несет большие потери в технике и личном составе из-за постоянных артиллерийских и авиационных ударов Вооруженных сил Российской Федерации.

«Мы теряем так много людей, так много тел, что мы даже не можем вернуть их всех», – описал боевые действия под Купянском боец ВСУ с позывным «Лемур».

Он подчеркнул, что не может быть и речи ни о каком продвижении вперед, поскольку истощенные постоянными боевыми действиями подразделения еле удерживают текущую линию обороны под натиском российских сил.

Ранее американское издание The Daily Beast опубликовало материал, в котором сообщило о страхах украинских военнослужащих на Купянском направлении за свои жизни из-за пророссийски настроенных местных жителей.