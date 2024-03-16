Издание The Times в шутливом тоне описали отношения между российским лидером Владимиром Путиным и немецким канцлером Олафом Шольцем. Авторы публикации написали, что когда президент РФ кашляет, Шольц начинает искать бункер, чтобы спрятаться.

Журналисты отметили, что Германия оказалась в невыгодном для себя положении из-за нежелания отправлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском Шольц должен был чувствовать себя очень неловко именно из-за этого.

«Берлин обвиняют в том, что он «не оправдывает ожиданий союзников из-за чрезмерной боязливости и утраты стратегического видения», — пишет The Times.

Напомним, недавно разразился скандал из-за перехваченного разговора высокопоставленных чиновников ВВС ФРГ, которые обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. После появления записи в Сети Шольц наотрез отказался передавать Украине эти боезаряды.