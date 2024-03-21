В британском издании The Times появилось видео ударов по центрам принятия решений в Киева утром 21 марта. На кадрах видно, как после взрыва в небо поднимаются столбы дыма, ярко вспыхивает пламя сразу в нескольких местах.

Также слышна сирена воздушной тревоги. Напомним, ранее на Украине заявили, что целью российских ракет были объекты Главного управления разведки. В Минобороны РФ сообщили о поражении всех намеченных целей. Киев же продолжает традиционно утверждать, что «все ракеты сбила ПВО».

Точной информации об объектах, по которым наносились удары, пока нет. Также ничего неизвестно о разрушениях и пострадавших.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ могли бы ответить Киеву ударами по гражданской инфраструктуре, но не собираются уподобляться противнику.