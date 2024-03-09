Британское издание The Telegraph раздувает в Европе панику, связанную с возможным возвращением на пост президента США Дональда Трампа. Он, по словам дипломатов стран НАТО, намерен вывести Соединенные Штаты из Североатлантического альянса.

В связи с этим страны ЕС должны начать уже сейчас планировать действия, направленные на смягчение такого шага для себя, а также пересматривать свои военные доктрины с учетом «угроз, исходящих от Трампа».

Надо отметить, что сам Дональд Трамп ни разу не упоминал о желании вывести Соединенные Штаты из НАТО, хотя мировые СМИ периодически поднимают эту тему. Он заявлял лишь, что намерен созвать саммит и пересмотреть структуру НАТО. Также кандидат в президенты США собирается вынудить страны Европы платить больше в бюджет Альянса, чтобы снизить расходы американцев.